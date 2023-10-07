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Виктория Райдос во время съёмок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в Рязанской области увидела смерть Олега Шепса

7info7

В эту субботу на ТНТ выйдет очередной выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Его снимали в древне Гремячка Рязанский области. Некоторые подробности выпуска анонсировали в пресс-службе ТНТ.

Испытание на рязанской земле проходили экстрасенсы Марьяна Романова, Виктория Райдос и Олег Шепс. Им предстояло выяснить, в чём причина странных событий, происходящих в деревне. По дороге к месту испытания экстрасенсы остановились в лесу: Олег захотел пройти шаманскую практику Марьяны. Такое решение слишком дорого обошлось медиуму: он не только потерял сознание, но и услышал от Виктории Райдос страшное предсказание о смерти.

Виктория Райдос во время съёмок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в Рязанской области увидела смерть Олега Шепса
Виктория Райдос во время съёмок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в Рязанской области увидела смерть Олега Шепса

Всё это сказалось на эмоциональном состоянии Олега, и он отказался проходить испытание. Затем он всё же решился пройти его, но на «ведьминой земле», в отличие от Романовой и Райдос, чувствовал себя не по себе.

На церемонии выставления оценок Марьяна и Виктория расплакались. Причина — острые упрёки коллег.

Выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» из Рязанской области выйдет в эфир в субботу, 7 октября, в 19.00.

Фото пресс-службы ТНТ

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