Виктория Райдос увидела дочку Олега Шепса в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В субботу в 18:30 в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»(16+) на ТНТ сильнейшие медиумы соберутся, чтобы в спорах найти истину и определить, кто достоин звания лучшего среди лучших. Очередная тройка участников отправится на испытание, а затем в готическом зале услышит мнения своих коллег о проделанной работе.

В этом выпуске с загадками героев будут разбираться Олег Шепс, Виктория Райдос и Соня Егорова. Экстрасенсы отправятся в Волгоградскую область, чтобы помочь многодетной семье, столкнувшейся с необычной проблемой.

Еще по дороге к месту испытания между участниками состоится откровенный разговор. Виктория Райдос поделится, что сильно переживает за младшего ребенка, который уже четвертый день болеет. Олег Шепс и Соня Егорова поддержат ведьму.

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Остановившись на берегу Волги, экстрасенсы продолжат личную беседу. Олег Шепс признается, что мечтает о троих детях. Виктория Райдос сделает медиуму предсказание о будущем:

«Девочка будет первая. Но у тебя будет большая проблема, как у отца. Ты не сможешь ей ни в чем отказать!»

Позже ведьма признается, что этот разговор тронул ее до слёз.