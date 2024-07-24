Виктория Боня поделилась пережитым буллингом на шоу «УТРО.ТНТ»

24 июля, в гости к ведущим утреннего шоу: Марии Слободянской, Антону Кутузову, Ксении Николаевой и Максиму Васильчуку пришла телеведущая, блогер и участница реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Виктория Боня.

Виктория совсем недавно покинула проект и поделилась со зрителями и ведущими раннего эфира впечатлениями от участия в реалити.

«Я бы сказала: меня громко покинули без моего собственного желания. Могу сказать, конечно, сейчас очень много обсуждений и вопрос такой уже даже пошел, что обсуждения переросли немножко в такую историю буллинга ребят, которые были со мной на проекте и я это тоже вижу и призываю зрителя, конечно же, быть чуть-чуть, все-таки, добрее, потому что это тяжело. Меня саму буллили много лет. Я знаю, что это такое и сейчас у девочек, которые были со мной на проекте, на страницах происходит чудовищный буллинг. Даже те, кто не смотрел шоу, они говорят: «Мне даже стало интересно, я иду посмотреть, потому что столько обсуждений».

Было интересно, но было по-разному. Если честно, положа руку на сердце, хотелось бы, чтобы было, как я представляла: что я приду на проект, у нас будет классная команда, мы будем сильными, что мы будем примером, будем играть, а получилось борьба за место под солнцем, которого, в принципе, хватало всем», – рассказала Виктория Боня.

Ведущая Мария Слободянская решила узнать у звёздной гостьи её мнение о партнерах по команде в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и поинтересовалась поменялось ли оно за время участия в проекте.

«Я бы не хотела говорить плохо ни о ком. Мне кажется, зритель всё видел сам. Было, конечно, неприятно видеть мужчин, которые оскорбляют тебя в кадре и за кадром тоже, потому что я этого не слышала, но, когда вышли серии я увидела оскорбления в свою сторону. Как только меня не называли, даже не буду повторять. В своих соц. сетях, в своем телеграмм канале я высказывалась и говорила. Мне сорок четыре года, и я не считаю себя старой. Да, есть возраст, да уже не двадцать лет, но почему в нашей стране женщинам нужно указывать на возраст и называть их старыми тогда, когда, мне кажется, они еще могут быть в рассвете сил. Тогда, как на западе в пятьдесят девять девушек и женщин называют молодыми. Причем есть очень много женщин моего возраста и старше, и я понимаю, что они это все приняли на свой счет, поэтому, конечно, мне было неприятно видеть некоторые проявления. Было много разочарований вот в этот самый момент. Не в человеке, а в его поступках. И, также, вот молоденький этот Саша Стоун, которого я видела в первый раз в своей жизни, который на самом деле годится мне в сыновья, потому что ему двадцать с чем-то лет (у меня ребенок мог быть такого возраста), который не умеет проявляться рядом с женщинами, не умеет себя вести достойно. Казалось бы, вот такой симпатичный парень, который мог бы показывать пример, мог быть русским Джеймсом Бондом, но вот не сложилось. Опять же спишем это на какую-то игру, возраст», – прокомментировала Боня.

Также, Виктория Боня рассказала на шоу «УТРО.ТНТ» почему она, несмотря на все трудности, решила не переходить в народную команду.

«Вы знаете, очень часто мне задают вопрос: «Вика, почему ты не ушла в народную команду?». Я не хотела уходить в народную команду. Я не тот человек, который сбегает от сложностей, и я тот человек, который будет за свою внутреннюю правду идти до конца, поэтому бежать в комфорт, неважно: в пустыню, в другую команду, чтобы там, где-то проявить себя, для меня, это сдаться. Мое имя Виктория и мне всегда с детства говорили: «Тебя зовут Вика, ты победа». Пусть, это будет моя маленькая победа здесь, сейчас и на одно мгновение, но видеть лица людей, которые отправляют тебя, чтобы слить, а потом ты возвращаешься, оно стоит гораздо дороже нежели отсиживаться за спинами других людей. Во мне есть, вот этот, дух война и, если я пришла и мне в коллективе устроили поле сражения, я достойно буду выносить этот удар», – отметила Виктория.

В конце, Боня поделилась, что хотела бы повторить опыт участия в реалити в другой команде, но «не потому, что ребята плохие», а потому что ей хотелось бы такую команду, которая бы думала стратегически – какого игрока в данный момент лучше выдвинуть на поле, чтобы он пришел, «сделал шах и мат и вернулся в команду», принеся с собой победу.

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