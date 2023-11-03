Виктория Абрамова из Рязани выступит в музыкальном шоу перевоплощений «Ярче звёзд» на ТНТ



4 ноября на ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Ярче звезд», в котором талантливые люди перевоплощаются в своих кумиров. Члены жюри — Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков — определяют того, кто смог сделать это лучше других.

В новом выпуске «Ярче звезд» примет участие Виктория Абрамова. Девушке 19 лет, она родилась в Рязани, но сейчас живет в Химках.

— В Рязань стараюсь приезжать как можно чаще, ведь здесь живёт моя семья и близкие люди. Люблю погулять по центру, особенно в районе Кремля. Но выросла я в небольшом районе Приокский, и в нём вижу свою милую эстетику маленьких домов. Моя отдельная любовь – это парк имени Гагарина весной, когда там только распустились листья».

Виктория работает педагогом в студии вокала и музыки Apparаt, участница хора HOR проекта LAB Антона Беляева, солистка джазового ансамбля.

— На самом деле, я узнала о шоу «Ярче звезд» по счастливой случайности! Меня заинтересовала идея, и я решила попробовать для себя новый интересный образ. Ведь перевоплощаться в любимого артиста – это большая ответственность, и мне захотелось сделать это круто!

В случае выигрыша Виктория планирует потратить денежный приз на запись своей первой песни.

В каждом выпуске шоу между собой будут соревноваться 4 команды. В каждой из них – по 3 участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей, а также возможность участия в суперфинале.

Шоу с участием рязанки можно посмотреть на ТНТ завтра в 21.00. Выпуски шоу также доступны для просмотра на RUTUBE.