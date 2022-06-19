Виктория Абрамченко: Отказ от одноразового пластика начнётся в России в 2025 году

Поэтапный процесс отказа от одноразовых пластиковых товаров и упаковки, как ожидается, стартует в 2025 году. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

В рамках ПМЭФ 2022 вице-премьер подчеркнула, что нужно избавляться от тех видов упаковки, которые сложно переработать. Их следует заменять на более экологичные.

Виктория Абрамченко: «Законопроект о вступлении в силу основной нормы, когда будет 100% введён норматив утилизации упаковки – это 2025 год»

Действующие проекты в сфере утилизации отходов придётся менять в условиях санкций, – отметила вице-премьер. По словам Виктории Абрамченко, в новых проектах расчёт будет сделан на оборудование из дружественных стран. Тем не менее сроки реализации проектов по утилизации отходов сдвигаться не будут, – сообщила вице-премьер.