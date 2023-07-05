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VII театральный фестиваль «Толстой» состоится при поддержке ВТБ в «Ясной Поляне»

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В музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоится VII театральный фестиваль «Толстой». Его тема – «Анна Каренина» – приурочена к 150-летию начала работы над романом Львом Николаевичем Толстым. Программным директором фестиваля стал театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Павел Руднев. Мероприятие пройдет при поддержке банка ВТБ с 7 по 9 июля. 

«Балет, иммерсивный театр, лекции, мастер-классы, кинопоказы – настоящий синтез искусства в одном из знаковых для русской литературы мест. Отдельное событие в рамках «Толстого» – первый показ балета Большого театра «Анна Каренина» под открытым небом. Банк поддерживает подобные проекты, поскольку они дают возможность открывать новые грани хорошо известных произведений как профессионалам, так и зрителям», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.  

Каждый год фестиваль «Толстой» посвящен определенной теме. Программа традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов. Фестиваль 2023 года отличает появление центрального спектакля, посвященного теме года, кинопоказов, расширенных детских и образовательных программ. 

8 и 9 июля Большой театр впервые покажет балет «Анна Каренина» Джона Ноймайера в открытом поле, в декорациях Ясной Поляны. В спектакле задействованы более 120 артистов. На сцену выйдут Александр Волчков, Кристина Кретова, Александр Водопетов и другие. 

В этом году на фестивале впервые появилась кинопрограмма. Гости смогут увидеть картины разных жанров, в частности, фильм-балет Маргариты Пилихиной «Анна Каренина», а также киноподборку разных лет, посвященную теме фестиваля. 

В программу войдут лекции и мастер-классы, созвучные с романом «Анна Каренина» или временем его создания. Все мероприятия пройдут в пространстве усадьбы Льва Толстого.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

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