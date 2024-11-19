Видновские врачи спасли сломанный нос девушки, на который упал смартфон

В Видновской больнице врачи успешно помогли 24-летней пациентке, которая сломала нос необычным образом — из-за падения телефона. Как рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области, девушка уснула, держа в руках телефон и листая ленту новостей. В какой-то момент гаджет выскользнул из её рук и упал прямо на переносицу, что привело к перелому костей носа со смещением.

Оториноларинголог Рауль Тен пояснил, что для восстановления носа потребовалась небольшая операция. Под местной анестезией врачи вернули смещённые костные фрагменты на место и зафиксировали их в правильном положении. Спустя десять дней после процедуры пациентка уже могла радоваться отличному косметическому результату — нос выглядел как прежде и нормально функционировал.

Рауль Тен подчеркнул важность быстрой медицинской помощи при подобных травмах. Если не заняться восстановлением сразу, сломанные кости могут срастись неправильно, исправить ситуацию позже будет сложнее и болезненнее.

Сейчас девушка выписана из больницы и уже вернулась к обычной жизни. Она решила больше не пользоваться телефоном перед сном — урок оказался достаточно наглядным.