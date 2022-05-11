Видеохостинг Rutube заработал через три дня после кибератаки

Rutube заработал спустя три дня после хакерской атаки, сообщили в Telegram-канале видеохостинга.
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Rutube перестал работать 9 мая. Ответственность за атаку взяли хакеры из группировки «Anonymous».
Rutube заработал спустя три дня после хакерской атаки, сообщили в Telegram-канале видеохостинга.
Rutube перестал работать 9 мая. Ответственность за атаку взяли хакеры из группировки «Anonymous».
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