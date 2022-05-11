8.5 C
Рязань
Среда, 11 мая, 2022

Видеохостинг Rutube заработал через три дня после кибератаки

spot_img
На главнуюНовости мира

Видеохостинг Rutube заработал через три дня после кибератаки

Александр Ильин

Rutube заработал спустя три дня после хакерской атаки, сообщили в Telegram-канале видеохостинга.

«Команда Rutube восстановила функционал платформы после мощной кибератаки», — говорится в сообщении.

- Реклама -

Rutube перестал работать 9 мая. Ответственность за атаку взяли хакеры из группировки «Anonymous».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru