Жителю Калужской области предъявлено обвинение в убийстве 92-летнего ветерана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области 34-летнему жителю Малоярославца предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, обвиняемый воспользовался доверием 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, проник к нему в квартиру и, понимая, что пожилой мужчина не окажет сопротивления, нанес ему не менее десяти ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После этого обвиняемый похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело ветерана обнаружено 20 августа 2019 года его сыном.



В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты улики, по которым назначены генетическая и другие необходимые экспертизы. Личность и место нахождения злоумышленника установлены сотрудниками полиции, 24 августа 2019 года мужчина был задержан. Кроме того, правоохранительными органами проверяется информация о причастности обвиняемого к совершению других преступлений. Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

