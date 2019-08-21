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Жители Сочи страдают от нашествия гусениц

Жители Сочи публикуют в интернете фотографии с полчищами гусениц, которые буквально заполнили город. Об этом сообщает 360.

В одном из опубликованных роликов можно увидеть, как белые гусеницы облепили автомобиль. 

– Вот так ставить машину стало в Сочи опасно – унесут скоро, – прокомментировал автор записи.

Биолог Олег Горбунов сообщил, что такое явление вполне обычно для южных регионов. Весной гусениц клевали птицы, высиживающие птенцов, теперь же пернатые едят меньше. Плюс различные службы, которые должны уничтожать насекомых, этого не делают. 

В то же время в администрации Сочи заявляют, что борьба с гусеницами ведётся. 

Как бы то ни было, для человека гусеницы не опасны, а вот урожай и деревья от них могут сильно пострадать.

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