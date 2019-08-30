На главную Видео Врачи обнаружили новую опасную болезнь, которую вызывают вейпы
ВидеоНовости мираОбщество

Врачи обнаружили новую опасную болезнь, которую вызывают вейпы

В США официально зарегистрировано около 200 случаев неизвестной лёгочной болезни, появившейся у людей, которые курили вейпы. Один из заболевших погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

СМИ приводит слова комиссара здравоохранения округа Монро, доктора Майкла Мендоза, который сообщил, что все заболевшие употребляли вейпы. 

– С уверенностью можно сказать, что любой, кто использует вейпы, находится в опасности, – заявил Мендоза.

Журналисты назвали заявления о безопасности вейпов рекламным трюком. При их употреблении в организм всё равно попадают опасные вещества, в том числе и канцерогены, вызывающие рак. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

ДТП в центре Рязани попало на видео

В больнице Башкирии отказались госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра – СМИ

Установлен мужчина, зарезавший женщину на западе Москвы