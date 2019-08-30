Врачи обнаружили новую опасную болезнь, которую вызывают вейпы

В США официально зарегистрировано около 200 случаев неизвестной лёгочной болезни, появившейся у людей, которые курили вейпы. Один из заболевших погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.



СМИ приводит слова комиссара здравоохранения округа Монро, доктора Майкла Мендоза, который сообщил, что все заболевшие употребляли вейпы.



– С уверенностью можно сказать, что любой, кто использует вейпы, находится в опасности, – заявил Мендоза.



Журналисты назвали заявления о безопасности вейпов рекламным трюком. При их употреблении в организм всё равно попадают опасные вещества, в том числе и канцерогены, вызывающие рак.

