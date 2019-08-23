Волонтёр из Рязани рассказал о поисках 5-летней девочки в Нижегородской области

Волонтёр из Рязани Надежда Драгонер рассказала телеканалу «Город» о поисках пятилетней Зарины в Нижегородской области.



Напомним, девочка приехала в деревню к родственникам и ушла в лес. Её искали три дня и, к счастью, нашли живой.



Представитель ПСО «ЛизаАлерт Рязань» Надежда Драгонер была командиром поисковой группы. Она рассказала, что лес был разбит на квадраты, её был размером 500х500 метров. Вроде бы это не так много, но с учётом того, что в том месте был бурелом, поиски давались очень трудно.



Также в квадрат Надежды вели следы медведя, поэтому её сопровождали вооружённые бойцы ОМОН. В некоторые квадраты обычных поисковиков даже не пускали, опасаясь диких животных. Там работали вооружённые бойцы спецназа или охотники.

