В Ярославле дети толпой избили девочку в детском саду

Дикий случай произошёл в Ярославле – несколько детей избили маленькую девочку в детском саду. Об этом сообщает 76.ru.



По данным журналистов, инцидент случился в детском саду №236, который находится на улице Лисицына. Происходящее снял на видео молодой человек, живущий в доме напротив.



Никита Макарьин рассказал, что сначала думал – дети играют. Также он ждал реакции воспитателя, но та подошла только после того, как увидела, что происходящее снимают на видео.



– Ребёнок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется, – приводят журналисты слова Никиты.



Также сообщается, что по факту инцидента региональное управление Следственного комитета РФ начало проверку.

