В Рязани вновь начнёт работу роддом №2

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С 1 августа в Рязани откроется для пациенток Городской родильный дом №2. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Во время дезинфекции проведена большая работа. В системе приточной вентиляции заменены все фильтры. Обработаны все помещения с использованием современных кислородосодержащих дезинфицирующих средств методом мелкодиспенсорного распыления при помощи аппарата «Нокоспрей».

С 1 августа также возобновляет работу кабинет поддержки грудного вскармливания и горячая линия (телефон: 910-630-48-73).