В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

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В социальных сетях Рязани появился клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». Ролик снят на песню «Рязань — столица ВДВ». Но слова переписаны под сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.

«Рязань — столица славных ВДВ. Коронавирус выжить здесь не сможет. У нас живёт сознательный народ, и он врачам бороться с вирусом поможет», — поётся в песне.

Рязанцев призывают оставаться дома, чтобы не допустить распространения вируса, как во всём мире, «перетерпеть и переждать, как на войне».

На видео демонстрируются кадры работы врачей, волонтёров, дистанционного обучения и дезинфекции улиц.

Авторы текста и видео неизвестны.

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