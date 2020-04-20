В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

В социальных сетях Рязани появился клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». Ролик снят на песню «Рязань — столица ВДВ». Но слова переписаны под сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.
«Рязань — столица славных ВДВ. Коронавирус выжить здесь не сможет. У нас живёт сознательный народ, и он врачам бороться с вирусом поможет», — поётся в песне.
Рязанцев призывают оставаться дома, чтобы не допустить распространения вируса, как во всём мире, «перетерпеть и переждать, как на войне».
На видео демонстрируются кадры работы врачей, волонтёров, дистанционного обучения и дезинфекции улиц.
Авторы текста и видео неизвестны.
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