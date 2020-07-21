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В Рязани открывается третья очередь ТРЦ «Виктория Плаза»

В среду, 22 июля, торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» открывает третью очередь. Это уникальный проект для Рязани: гастромаркет, фермерская галерея, 6-уровневый паркинг на 220 машино-мест».

Гастромаркет займет 1-й этаж новой очереди ТРЦ «Виктория Плаза». Посетителей ждёт качественная, свежая и вкусная еда. Здесь можно будет попробовать блюда разных стран.

Гастромаркет – место для людей, которые любят вкусно поесть и провести время в приятной компании. Новые и уже полюбившиеся корнеры удовлетворят разнообразные вкусы посетителей.

Фермерская галерея расположится на нулевом этаже. Здесь посетители смогут приобрести свежайшие продукты от фермеров и производителей Рязанского края. Продукция известных торговых марок будет также представлена в Фермерской галерее.

Отдельное внимание 6-уровневой парковке. Теперь в центре города можно парковаться без лишних сложностей.

Часы работы:

Гастромаркет с 10:00 до 23:00 (пятница, суббота), с 10:00 до 22:00 (воскресенье- четверг).

Фермерская галерея с 09:00 до 21:00 ежедневно.

Открытие третьей очереди ТРЦ «Виктория Плаза» — это паркинг в центре Рязани, экологически чистые и свежие продукты и, наконец, современное гастрономическое пространство для тех, кто хочет приятно провести время.

Приходите в ТРЦ «Виктория Плаза» 22 июля 2020 (среда) и сделайте открытие для себя!

Адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, д.70, строение А.
ТРЦ «Виктория Плаза»

Контакты: Анастасия Родионова
Телефон: +7 910 621 01 00

Контакты: Исаева Елена Викторовна
Телефон: +7 963 931 59 82

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