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В Рязани открылась пристройка к детскому саду №146

В пятницу, 11 октября, в Рязани открыли пристройку к детскому саду №146. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Губернатор отметил, что в пристройке будут открыты ясли. Они рассчитаны на 80 детей. 

– Новый корпус оборудован с учетом всех современных требований и сможет принять воспитанников с двухмесячного возраста, – написал Николай Любимов.

Глава региона также сообщил, что на строительство было выделено около 58 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография».

– В этом году нам удалось создать для малышей 530 мест дополнительных мест. А в общей сложности к концу 2021 года их будет почти две тысячи, – сообщил Николай Любимов. 

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