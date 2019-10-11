В Рязани открылась пристройка к детскому саду №146

В пятницу, 11 октября, в Рязани открыли пристройку к детскому саду №146. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.



Губернатор отметил, что в пристройке будут открыты ясли. Они рассчитаны на 80 детей.



– Новый корпус оборудован с учетом всех современных требований и сможет принять воспитанников с двухмесячного возраста, – написал Николай Любимов.



Глава региона также сообщил, что на строительство было выделено около 58 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография».

