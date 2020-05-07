В РГРТУ возложили цветы к памятнику Попову

7 мая отмечается День Радио. Вопреки многолетней традиции в этом году из-за распространения коронавируса выпускники РГРТУ разных лет не собираются у стен своей альма матер.
Накануне к студентам и выпускникам обратился ректор РГРТУ Михаил иЧиркин и попросил воздержаться от массовых встреч.
– Я призываю проявить ответственность и понимание необходимости сдержать распространение инфекции. Очень надеюсь, что в следующем году, накануне празднования 70-летия вуза, ничто не помешает нашей встрече, – заявил ректор РГРТУ.
Однако цветы к памятнику Попову сегодня всё же были возложены. За церемонией можно было наблюдать в группе РГРТУ.
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