В Питомнике редких видов журавлей начался сезон размножения

В Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника начался сезон размножения. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
Большая часть журавлиных пар приступили к размножению: построили гнезда и активно охраняют свою территорию, а многие уже насиживают кладку.
Не испугали птиц и «капризы» погоды, ведь часть гнёзд журавли устроили в уличных вольерах. Несмотря на ночные заморозки и снегопады, пернатые родители самоотверженно согревают своих будущих малышей, сменяя друг друга, чтобы поесть и размяться.
В природе подобные погодные явления для гнездящихся журавлей также не представляют опасности. Благодаря высокой температуре тела (около 42,5 ◦С) и сохраняющему тепло перьевому покрову, птицы благополучно переживают временное похолодание.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram