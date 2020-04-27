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В Питомнике редких видов журавлей начался сезон размножения

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В Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника начался сезон размножения. Об этом сообщила пресс-служба заповедника. 

Большая часть журавлиных пар приступили к размножению: построили гнезда и активно охраняют свою территорию, а многие уже насиживают кладку.

Не испугали птиц и «капризы» погоды, ведь часть гнёзд журавли устроили в уличных вольерах. Несмотря на ночные заморозки и снегопады, пернатые родители самоотверженно согревают своих будущих малышей, сменяя друг друга, чтобы поесть и размяться.

В природе подобные погодные явления для гнездящихся журавлей также не представляют опасности. Благодаря высокой температуре тела (около 42,5 ◦С) и сохраняющему тепло перьевому покрову, птицы благополучно переживают временное похолодание.

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