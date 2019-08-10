В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В ДТП на трассе Тамбов – Воронеж погибли пять человек, ещё семеро получили травмы. Об этом сообщает «Новый век».



Авария произошла в субботу, 10 августа, около шести часов утра на 139-м километре автодороги в Мордовском районе. По предварительным данным, столкнулись два микроавтобуса.



Сообщается, что четверо пострадавших в ДТП направлены в больницу, ещё троим врачи оказали помощь на месте происшествия.



Напомним также, что 6 августа в Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП с микроавтобусом. Тогда погибли шесть человек, ещё несколько получили тяжёлые травмы.



Фото и видео: ГУ МЧС России по Тамбовской области

