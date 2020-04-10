В больнице №11 решили сделать более доступной доставку лекарств льготникам

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В больнице №11 решили сделать более доступной доставку лекарств льготникам

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ГКБ №11 в Рязани открыла специальный колл-центр, чтобы сделать доставку лекарств льготникам более доступной. Об этом рассказал телеканал ТКР

Позвонить могут сами пациенты или их родственники. Работа теперь ведётся напрямую с пациентами, а забирают лекарства уже волонтёры, социальные работники или родственники.

Принимающие звонки сотрудники в специальную тетрадь записывают данные пациента и номер телефона. После –  информацию направляют терапевтам, а они передают рецепт в аптеку. Если же пациент не был на приёме более трёх месяцев, врач идёт к нему домой, осматривает и только после этого устанавливает дозу лекарства.

Если лекарства подходят к концу, стоит обратиться в колл-центр заранее, чтобы пакет успели собрать. При наличии  в аптеке всего необходимого, медикаменты доставят на следующий день. 

Звонки принимают ежедневно, кроме выходных, с 8 утра до 17 часов по телефону: 32-04-59.

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