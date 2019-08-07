Участковый разбился насмерть во время прямого эфира в инстаграм

В Уфе 23-летний участковый уполномоченный полиции разбился насмерть, въехав на полном ходу в фуру. В этот момент он вёл прямой эфир в инстаграм, сообщает ГТРК «Башкортостан».



ДТП произошло около часа ночи 5 августа на улице Интернациональной в Уфе. Сотрудник полиции ехал за рулём личного автомобиля ВАЗ-2112 во внеслужебное время. Он врезался в припаркованный грузовик ДАФ. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.



Сообщается, что тело пострадавшего из покорёженной легковушки доставали спасатели и пожарные. По данным СМИ, погибший работал участковым в отделе полиции №2 Уфы.

