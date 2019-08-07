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Строительство БСМП в Рязани планируют завершить до конца лета

Строительство нового здания БСМП в Рязани должны завершить до конца августа. Об этом сообщил телеканал ТКР. 

Новая больница рассчитана на 540 коек, на её строительство потрачено около 4,5 миллиардов рублей, большую часть из этих денег выделил федеральный бюджет, Рязанская область потратила порядка 850 миллионов.

Сейчас в комплексе почти завершены отделочные работы. Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов оценивает их готовность на 97%. По его словам, осталось доделать первый этаж и входную группу, после чего начнут отделывать палаты.

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