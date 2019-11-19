Стали известны подробности избиения капитана ФСБ в центре Москвы

Журналисты РЕН ТВ выяснили некоторые подробности избиения капитана ФСБ в центре Москвы.



По данным СМИ, инцидент случился в баре, расположенном на Пречистенской набережной в столице. Конфликт начался ещё в баре. К офицеры подошли двое мужчин, после чего состоялся разговор на повышенных тонах. Затем мужчины вышли на улицу, где один из них нанес офицеру несколько ударов в голову. после чего тот упал.



Как отмечает РЕН ТВ, к счастью, добивать капитана никто не стал. Тем не менее, он получил серьёзную головы. С места происшествия на скорой помощи его доставили в больницу.



Неизвестные после драки скрылись на чёрном «Мерседесе». Сейчас их ищут.

