Сотрудники полиции после погони со стрельбой задержали тракториста

В Чистоозерном районе Новосибирской области автоинспекторы задержали нетрезвого водителя трактора. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.



Инцидент произошёл в воскресенье, 27 октября. Полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о тракторе МТЗ без номеров, который ехал из села Чебаклы. Также поступила информация, что за рулём находится нетрезвый водитель.



Сотрудник ДПС попытался остановить транспортной средство, но на его команду водитель не отреагировал, после чего началась погоня. Через некоторое время полицейские увидели, что водитель создаёт угрозу другим участникам движения, и приняли решение стрелять. Сначала в воздух, а затем по колёсам.



Когда трактор был остановлен, его 29-летний водителя задержали. Мужчина имел признаки опьянения, но от освидетельствования отказался. На него уже составили протокол за пьяную езду, также задержанного привлекут к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

