Рязанский врач рассказала Первому каналу о «путинских» выплатах

Врач больницы имени Семашко в Рязани Валентина Камаева в сюжете Первого канала рассказала о «путинских» выплатах.
Речь шла о денежных выплатах врачам, которые работают с коронавирусными больными. Журналисты выяснили, что деньги получили далеко не все и не во всех регионах.
По словам Камаевой, в Рязани дело обстоит по-другому. Анестезиолог-реаниматолог отметила, что им многие завидуют, так как 80 тысяч рублей деньги для врачей большие. При этом все прекрасно понимают, на какие жертву идут медики, работающие с COVID-19.
Также в сюжете отмечается, что выплаты работники больницы имени Семашко получили 10 мая.
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