Рязанский пожарный показал тушение пилорамы от первого лица

На канале ПОЖАРНЫЙ RZN появилось новое видео. На этом раз можно увидеть глазами пожарного тушение пилорамы.



– В этот раз произошло загорание действующей пилорамы с угрозой соседним строениям, – написал автор. – Был сильный ветер который способствовал быстрому распространению огня по всей площади, пилорама была совмещена с действующим коровником. По прибытию было проложено две линии одна со стороны пилорамы другая со стороны коровника.



Площадь возгорания составила 600 м2. При тушении ни одна бурёнка не пострадала). Причина возгорания устанавливается. Всем добра, сухих рукавов.

