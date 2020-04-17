Рязанец рассказал об огромных пробках в сторону Москвы

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В пятницу, 17 апреля, на трассе М5 из Рязани в сторону Москвы образовалась огромная пробка. Затор вызван проверкой пропусков и измерением температуры у каждого водителя.

Об этом в группе «Подслушано у водителей Рязани» рассказал Валерий Ларькин.

Он сообщил, что за 15 минут смог проехать лишь 50 метров. Водитель предупреждает, что пробки будут расти, и отмечает, что по направлению из Москвы в Рязань машины едут свободно.

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