Рязанцам напомнили, как уберечь детей от наркозависимости и что делать, если уже случилась беда

В пятницу, 25 октября, в редакции РИА «7 новостей» подвели итоги антинаркотического областного месячника. О проделанной работе рассказали:

Нетыкс Мария – старший помощник прокурора Рязанской области по правовому обеспечению

Свиридов Игорь – кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог ГБУ РО ОКНД

Генералова Ольга – проректор РИРО

Бутримова Валентина – студентка РязГМУ, региональный координатор отделения волонтёров-медиков Рязанской области.

Опришко Дмитрий — руководитель Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор»

Мария Нетыкс отметила, что профилактическая работа ведётся регулярно, а в рамках месячника она проводится более насыщенно, с привлечением всех сил.



Наркологический диспансер разработал ряд игровых мероприятий: квесты, волонтёрские игры, «Своя игра». В такой форме детям проще воспринять информацию о вреде и последствиях употребления и распространения наркотиков. Этот диалог с детьми показывает, что в большинстве своём дети в эту проблему ещё не погружены.



Игорь Свиридов отметил, что диспансер в рамках месячника проводил мероприятия в школах, ссузах, вузах. Это были не скучные лекции, а живой диалог с подростками, квесты, дискуссионные площадки, осенние волонтёрские игры, в которых участвовали более 150 школьников, акция « Цени свою жизнь», к которой присоединились более 120 школьников.

– На сегодня можно сказать, что молодёжь выбирает здоровый образ жизни, всё больше молодёжи занимается спортом и выбирает досуг без алкоголя, табака и наркотиков, – отметил Свиридов.

Он также напомнил о возможностях, которые предоставляет диспансер для подростков и детей.

Во-первых, это телефон доверия. По номеру 25-95-27 опытные психологи дадут конкретные рекомендации, расскажут, как себя вести и куда обращаться. По бесплатному анонимному номеру звонить могут взрослые и подростки.

Во-вторых, по адресу Скорбященский проезд, 8 работает мотивационный кабинет. Взрослые люди бесплатно и анонимно могут проконсультироваться здесь по вопросу различных зависимостей.

Если родители подозревают детей в употреблении наркотиков, можно обратиться в центр медицинской помощи и реабилитации для детей и подростков на Яблочкова, 5А. Здесь родители могут анонимно проверить своих детей до 18 лет. Отметим, что анализы можно сдать и без ребёнка – родители могут принести биологический материал на исследование. Анализы проводятся бесплатно и анонимно. Важно помнить, что с 15 лет ребёнок даёт добровольное согласие на обследование и может отказаться от сдачи анализов. В идеале нужно прийти вместе, но если это по каким-то причинам невозможно, родители могут принести биологический материал сами, без ребёнка.

Проректор РИРО Ольга Генералова обратила внимание на семейный аспект в профилактике наркозависимости. Именно живой пример родителей играет самую большую роль в воспитании ребёнка, усилиями педагогов оградить подростка от всех бед не получится.

Генералова рассказала о новой методике, разработанной наркологами, психологами, педагогами. Она позволяет выявить склонность детей к той или иной зависимости. Тестируют детей с 13.00 до 18.00 лет, как в школах, так и в вузах. В соответствии с возрастом дети отвечают на 110 или 140 вопросов. Тестирование проводится в школе, результаты передаются в РИРО. Разглашать информацию никто не имеет права, но по результатам тестирования педагоги и психологи будут более аккуратно вести работу с ребёнком в зоне риска и с его родителями.

Дмитрий Опришко рассказал про организацию «Мой выбор», которая ведёт профилактическую работу по принципу «равный – равному»: сами подростки проводят мероприятия для других подростков. С их участием проводились и осенние волонтёрские игры в школе №48, и различные акции в районах области.

Профилактикой занимаются и «волонтёры-медики», о деятельности которых рассказала Валентина Бутримова. Они проводят беседы, интерактивные занятия со школьниками, пропагандируют здоровый образ жизни в игровой форме, рассказывают, как важно беречь себя.

Все участники мероприятия отметили, что несмотря на активно проводимую профилактическую работу, проблему наркозависимости и преступлений в этой сфере остаётся очень насущной, и справиться с ней можно только общими усилиями.