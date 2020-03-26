Поле горящей травы в Рязани сняли на видео

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В Рязанской области автомобиль вылетел в поле и перевернулся

Автомобиль BMW с московскими номерами вылетел с дороги в поле и перевернулся. За рулём находился мужчина, 1985 года рождения. Он получил серьёзные травмы.
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Новости Рязани

Топ-менеджер Сбербанка рассказала о достижениях организации в 2019 году

В среду, 18 марта, заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова провела онлайн пресс-конференцию, в рамках которой рассказала об итогах работы организации за 2019 год.
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Новости Рязани

В выходные в Рязанской области ожидается снег ﻿

В Тамбовской, Рязанской и Воронежской областях прогнозируются осадки в виде снега и снега с дождём при температурных колебаниях воздуха от плюсовых до минусовых
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Новости Рязани

Почта России приостанавливает приём международных отправлений в ряд стран

Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.
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Новости Рязани

В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения

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Появилось видео с горящей в Рязани травой. Запись размещена в инстаграме.

Пользователи соцсети назвали происходящее «жестью». Сообщается, что видео было сделано в районе посёлка Борки.

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