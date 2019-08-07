Отшельница Агафья Лыкова получила посылку из Рязани

Фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Александр Рюмин передал знаменитой отшельнице Агафье Лыковой письмо и посылку из Рязани. Об этом он сообщил в своём инстаграме.



– Агафья Карповна заметно смущалась, разбирая подарки, с интересом читала послание, – написал Рюмин.



Письмо и подарки отшельнице в тайгу прислали представители старообрядческой общины Рязани.



Рюмин пишет, что пожилая женщина, всю жизнь прожившая в глухой тайге в Сибири, знает «о граде Рязани». Отшельница передала всем большой привет и добрые пожелания.

