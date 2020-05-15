Николай Любимов обратился к президенту Владимиру Путину

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона ходатайствовал о присвоении Рязани почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

К обращению прикреплены экспертные заключения Российской Академии наук о наличии всех оснований для присвоения областному центру почётного звания.

Более 18 тысяч рязанцев поддержали эту инициативу.