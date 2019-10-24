На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым

В четверг, 24 октября, в России начался прокат нового художественного фильма «Текст» с Александром Петровым в главной роли.



Картина снята по одноимённому роману писателя Дмитрия Глуховского, автора «Метро 2033». Он же выступил сценаристом фильма.



Кино рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове. Молодой человек вышел из тюрьмы, куда попал по ложному обвинению. Выйдя на свободу он не собирается мстить, но в итоге убивает сотрудника наркополиции, из-за которого попал за решётку, и забирает его телефон. После этого Илья начинает жить его жизнью через текст на экране смартфона…



В фильме также снимались Кристина Асмус и Иван Янковский. Режиссёр – Клим Шипенко.

