На Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, залезших на подлодку «Рязань»

В городе Вилючинске на Камчатке военные застрелили медведицу с медвежонком. Звери приплыли на подводную лодку и залезли на крышу ракетной шахты. Об этом сообщают местные СМИ.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях в воскресенье, 8 ноября. Большинство пользователей соцсетей считают, что снято оно было на атомной подлодке «Рязань».

Автор ролика рассказывает, что медведи были застрелены из карабина «Сайга». Сначала была убита медведица. На видео можно заметить, как она падает в воду. Затем был подстрелен медвежонок.

– А по-другому тут никак, её даже отогнать нельзя… Вот так приходится людям бороться с медведями на Камчатке, – рассказывает автор записи.

СМИ сообщают, что на Камчатке живёт порядка 24 тыс бурых медведей. В город Вилючинск они заходят регулярно. Часто они уходят сами, но иногда приходится привлекать местных охотников.