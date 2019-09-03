Многодетную мать отправили в колонию за убийство и изнасилование

Во вторник, 3 сентября, в Омске местный суд вынес приговор многодетной матери Вере Бегун, которая обвинялась в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает «Новый Омск».

В ходе следствия и суда было установлено, что Бегун и её сожитель Станислав Бердников изнасиловали девушку своего знакомого, при этом всё происходящее снимал на видео 13-летний сын Бегун. Кроме того, они заживо закопали в землю своего знакомого, который к тому моменту «сдал» её полиции. Через некоторое время они решили утопить свою жертву, откопали его, но мужчина уже умер. Также Бегун держала в сексуальном рабстве свою подругу из детдома: та занималась проституцией а все деньги Бегун оставляла себе.



Суд признал Бегун и Бердникова виновными и назначил им по 20 лет лишения свободы. Плюс ещё по два года им добавили с учётом вынесенного в августе приговора за разбой и похищение человека. В итоге оба проведут в колониях по 22 года. Сожитель в колонии строго режима, а Вера Бегун в колонии общего режима, так как для женщин строгий режим не предусмотрен.



Кроме того, обоим предстоит выплатить родственникам убитого миллион рублей.

