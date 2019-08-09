Конфликт между продавщицей и покупательницей попал на видео

В одном из магазинов Нижнего Новгорода произошёл конфликт между продавщицей и покупательницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Судя по видеозаписи, проблемы начались после того, как покупательнице выдали на сдачу пакет с мелочью. Она стала снимать на телефон продавщицу, та ответила агрессией.



Также сообщается, что работница магазина удерживала покупательницу против её воли, это также видно и на записи. Завершается съёмка приездом сотрудника вневедомственной охраны. Он на съёмку отреагировал очень спокойно.



Чем закончилось дело, неизвестно.

