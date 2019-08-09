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Конфликт между продавщицей и покупательницей попал на видео

В одном из магазинов Нижнего Новгорода произошёл конфликт между продавщицей и покупательницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по видеозаписи, проблемы начались после того, как покупательнице выдали на сдачу пакет с мелочью. Она стала снимать на телефон продавщицу, та ответила агрессией. 

Также сообщается, что работница магазина удерживала покупательницу против её воли, это также видно и на записи. Завершается съёмка приездом сотрудника вневедомственной охраны. Он на съёмку отреагировал очень спокойно.

Чем закончилось дело, неизвестно. 

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