Как пережить карантин с наименьшими психологическими потерями. Советы психолога Любови Лавренёвой

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В воскресенье, 12 апреля, РИА «7 новостей» в своём аккаунте в Инстаграм организовало эфир, посвящённый психологическим аспектам самоизоляции. Психолог Любовь Лавренёва дала рекомендации о том, как пережить это непростое время и ответила на вопросы выпускающего редактора Ирины Бочаровой.

Любовь Лавренёва рассказала, почему в эти дни в семьях возникают конфликты и как с ними справляться, стоит ли сегодня уделять время совместным занятиям или лучше лишний раз не попадаться на глаза друг другу, как пережить изоляцию, если ты совсем один, есть ли польза от режима дня и списка задач, как справиться с дистанционным обучением с наименьшими потерями и не рассориться с детьми.

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