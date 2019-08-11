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ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном»

В матче очередного тура Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона футбольный клуб «Рязань» в гостях сыграл вничью с раменским «Сатурном» – 2:2.

В составе рязанской команды забитые мячи на счету Владислава Фасхутдинова и Андрея Никитина.

Следующий матч Первенства России рязанцы сыграют дома против липецкого «Металлурга». По договорённости команд, игра перенесена с 16 на 15 августа. Матч пройдёт на стадионе «Спартак», начало – в 18.30. 

Фото и видео: https://vk.com/fcsaturn

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