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ФК «Рязань» обыграл лидера группы «Центр»

В пятницу, 30 августа, футбольный клуб «Рязань» провёл очередной матч в рамках Первенства России среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона: на стадионе «Спартак» рязанцы принимали лидера турнира «Динамо-Брянск» и добились победы – 3:1. 

На данный момент рязанцы занимают 10-е место в турнирной таблице. Следующую игру они проведут на выезде 6 сентября с белгородским «Салютом».

В составе нашей команды забитые мячи на счету Владислава Фасхутдинова, Андрея Никитина и Артёма Малахова. Гости сумели забить мяч престижа уже в добавленное время.

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