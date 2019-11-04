Федеральный телеканал показал сюжет о смерти девочки в рязанской больнице

Телеканал РЕН ТВ в программе «Добро в эфире» показал сюжет о смерти в Рязанской областной детской клинической больнице 14-летней девочки.



В сюжете рассказывается, что рязанка Кристина Хохлова привезла дочь в РОДКБ с подозрением на сотрясение мозга, а через день Катя умерла. При этом матери сообщили, что девочка дышала в туалете дезодорантом.



По словам женщины, уже после смерти патологоанатом обнаружил, что у девочки было субарахноидальное кровоизлияние, его можно было обнаружить с помощью МРТ, но сделано это не было.

