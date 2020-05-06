Екатерина Варнава рассказала об операциях по уменьшению груди

Актриса Екатерина Варнава сделала две операции по уменьшению груди. Об этом звезда проекта Comedy Woman рассказала Ксении Собчак. Её интервью опубликовано на канале телеведущей.
По словам Варнавы, в 16 лет у неё была грудь шестого размера. Из-за этого над девушкой смеялись одноклассницы. Были и проблемы с покупкой белья – лифчики она приобретала в Тёплом Стане, на рынке.
По словам актрисы, первую операцию по уменьшению груди она сделала в США. Вторую уже в России, после того, как серьёзно похудела.
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