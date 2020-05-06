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Екатерина Варнава рассказала об операциях по уменьшению груди

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Екатерина Варнава. Фото: @kativarnava

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Актриса Екатерина Варнава сделала две операции по уменьшению груди. Об этом звезда проекта Comedy Woman рассказала Ксении Собчак. Её интервью опубликовано на канале телеведущей. 

По словам Варнавы, в 16 лет у неё была грудь шестого размера. Из-за этого над девушкой смеялись одноклассницы. Были и проблемы с покупкой белья – лифчики она приобретала в Тёплом Стане, на рынке. 

По словам актрисы, первую операцию по уменьшению груди она сделала в США. Вторую уже в России, после того, как серьёзно похудела. 

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