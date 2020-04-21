Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.

Александр Александрович – постановщик таких известных и любимых в нашем городе спектаклей, как «Бал в Савой», «Проделки Ханумы», «Средство Макропулоса», «12 стульев» и многих других.

Сегодня он рассказал о том, как проводит время в режиме самоизоляции, как отметил день рождения, который тоже пришёлся на это непростое время, и что загадал. Главной же темой беседы стал мюзикл «Алые паруса», премьера которого состоится, как только это будет возможно. Александр Сапрунов рассказал об идее мюзикла, стиле, главных героях. Главный балетмейстер приоткрыл несколько секретов предстоящей премьеры.

Все подробности узнаете из записи нашего эфира.