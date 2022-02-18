После нападения на сотрудников полиции на станции метро «Тульская» в Москве возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

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Инцидент случился вечером 17 февраля. Около 19 часов во время проверки документов гражданин одной из среднеазиатских республик (по данным СМИ, Таджикистана) проявил агрессию. Правоохранители начали надевать на него наручники, в этот момент ещё один мужчина напал на полицейских.

— Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение второго фигуранта и задержали его в арендованной квартире на 1-м Нижнем Михайловском проезде, — сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Следственный комитет уточнил возраст задержанных — 18 и 21 год.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование продолжается.