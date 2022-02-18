После нападения на сотрудников полиции на станции метро «Тульская» в Москве возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.
Инцидент случился вечером 17 февраля. Около 19 часов во время проверки документов гражданин одной из среднеазиатских республик (по данным СМИ, Таджикистана) проявил агрессию. Правоохранители начали надевать на него наручники, в этот момент ещё один мужчина напал на полицейских.
Следственный комитет уточнил возраст задержанных — 18 и 21 год.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование продолжается.