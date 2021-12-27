Следственный комитет опубликовал видео, сделанное в квартире, где убили семью с двумя детьми.

Тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери нашли 27 декабря в квартире на улице Эдемана в городе Канске Красноярского края.

Следователи рассматривают разные версии случившегося. Основная — убийство совершил глава семьи. Мужчина находился с женой в стадии развода, между ними происходили конфликты.

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Женщина сняла квартиру, жила там с детьми. Супруг пришёл к семье и убил находившихся в квартире, а затем покончил жизнь самоубийством.

Расследование уголовного дела продолжается.