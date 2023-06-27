Вице-спикер Госдумы предложил ввести в России «Выпускной кешбек»

Вице-спикер Государственной Думы, представитель ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России «Выпускной кешбек». Об этом депутат написал в телеграм-канале утром 27 июня.

По словам Чернышова, с соответствующей инициативой он сегодня обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Парламентарий предлагает компенсировать часть затрат на отдых ученикам 9 и 11 классов, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ. По аналогии с туристическим кешбеком предлагается выделять 30 тысяч рублей на приобретение туристической путёвки, оплаты отдыха в санатории, базе отдыха, бронирования гостиницы на территории России.

Депутат уверен, что после «жерновов» экзаменов молодым людям нужно отдохнуть, поправить здоровье. Но денег в многих на полноценный отдых нет.