Вторник, 23 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Новости России

Вице-спикер Госдумы: Нас обманывают, в России началась стелсфляция

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В России началась стелсфляция, написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Таким термином политик назвал ситуацию, объединяющую шринкфляцию и ухудшение качества ингредиентов продуктов питания. Шринкфляция — уменьшения количества товара в упаковке при сохранении его цены. 

— Мы уже почти смирились с тем, что привычные товары стали меньше или легче. Но это лишь верхушка айсберга, — пишет Чернышов. 

По его словам, гораздо опасней, когда производитель не только уменьшает количество, но и заменяет ингредиенты в продуктах на более дешёвые и менее качественные. 

— Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции. Теперь бьём в набат вновь! — написал политик, потребовав ввести жёсткий контроль за производителям, чтобы они перестали обманывать россиян. 

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Общество

На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения

Не были обнаружены паспорта качества, отсутствовал кассовый аппарат, и топливораздаточная колонка не прошла необходимую проверку.
Происшествия

Мужчина украл оставленную студенткой сумку в рязанском кафе

Выяснилось, что девушка пришла в кафе в одном из ТРЦ Рязани покушать. После обеда студентка пошла домой, забыв на сиденье у столика сумку.
Новости России

Борьбу с туристами-нигилистами ведут на Кавказе

Ранее в Теберде уже произошла трагедия — турист погиб, сорвавшись в реку во время съёмки.
Новости России

Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Рязанцев просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Новости мира

Кетодиета ведет к ожирению печени и снижению уровня инсулина

Американские биологи в экспериментах на мышах выяснили, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает снижать вес, но также может вызывать гиперлипидемию, жировую болезнь печени и непереносимость глюкозы
Происшествия

Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства рязанки поступили на счет жителя Республики Татарстан. Он выполнял роль «дроппера».
Общество

Собственникам рязанского дома вернут деньги за содержание жилья

Госжилинспекция выяснила, что жители платили за уборку в подъездах, при том что она не проводилась.