Вице-спикер Госдумы: Нас обманывают, в России началась стелсфляция

В России началась стелсфляция, написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Таким термином политик назвал ситуацию, объединяющую шринкфляцию и ухудшение качества ингредиентов продуктов питания. Шринкфляция — уменьшения количества товара в упаковке при сохранении его цены.

— Мы уже почти смирились с тем, что привычные товары стали меньше или легче. Но это лишь верхушка айсберга, — пишет Чернышов.

По его словам, гораздо опасней, когда производитель не только уменьшает количество, но и заменяет ингредиенты в продуктах на более дешёвые и менее качественные.

— Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции. Теперь бьём в набат вновь! — написал политик, потребовав ввести жёсткий контроль за производителям, чтобы они перестали обманывать россиян.