«Вице-Мисс Россия 2017» Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем — Baza

В результате ДТП с участием лося погибла «Вице-Мисс Россия 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, ДТП случилось в июле в Тверской области. Александрова находилась в машине, столкнувшейся с лосем. Животное, пробив лобовое стекло, сильно травмировало сидевшую на переднем пассажирском месте девушку.

Ксению госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского, врачи боролись за её жизнь, но 12 августа пациентка умерла.

В аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» опубликовали пост с соболезнованиями.