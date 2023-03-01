Вице-губернатор показал промежуточные итоги строительства военного госпиталя в Рязани

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов рассказал ВКонтакте о выездном заседании штаба, на котором зафиксировали первые промежуточные итоги строительства военного госпиталя в Рязани.
Работы сейчас идут в несколько смен. Ежедневно на объекте задействованы порядка 160 человек и свыше 20 единиц техники. Часть людей и техники работают и ночью.
В настоящий момент завершилось устройство котлованов и песчаного основания всех корпусов, выполняется стяжка, начинается монтаж стен. Палаточный корпус на 120 койко-мест возведён уже на 20%.
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