Вице-губернатор показал промежуточные итоги строительства военного госпиталя в Рязани

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов рассказал ВКонтакте о выездном заседании штаба, на котором зафиксировали первые промежуточные итоги строительства военного госпиталя в Рязани.

Работы сейчас идут в несколько смен. Ежедневно на объекте задействованы порядка 160 человек и свыше 20 единиц техники. Часть людей и техники работают и ночью.

В настоящий момент завершилось устройство котлованов и песчаного основания всех корпусов, выполняется стяжка, начинается монтаж стен. Палаточный корпус на 120 койко-мест возведён уже на 20%.

— Строители взяли хороший темп, — отметил Бранов. — Через два месяца основные корпуса будут готовы в монолите. Детально обсудили график, скоординировали ряд моментов. Для региона объект — один из приоритетных, работы на нём держу на личном контроле.