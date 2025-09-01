Понедельник, 1 сентября, 2025
«ВИА Суперстар!» возвращается на НТВ со вторым сезоном

Алексей Самохин
Фото: НТВ

Готовьтесь к ностальгии: 6 сентября в 20:10 на телеканале НТВ стартует второй сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За победу будут сражаться десять легендарных коллективов: «Поющие гитары», «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS. Ведущими проекта останутся Вадим Такменёв и Наташа Королёва, а оценивать выступления участников будут Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Ирина Понаровская.

Чего ждать от участников?

«Бурановские бабушки» признались, что давно мечтали попасть на шоу. Они дружат с прошлогодними победителями, группой «Балаган Лимитед», которые горячо рекомендовали им участие. Коллектив уверен, что, несмотря на возраст, судьи будут справедливы и не станут их жалеть. Их цель — новый виток популярности, а удивлять зрителей они планируют новыми образами и «непосредственностью, добротой и, конечно, исполнением».

Солистка группы «Восток» Наталия Родина назвала формат шоу выигрышным, особенно для дуэтов. В отличие от сольных исполнителей, у них есть возможность экспериментировать. Ее коллега Геннадий Филиппов добавил, что их «фишкой» станет сочетание их двух голосов — «нежного» Натальи и своего «специфического».

Ирина Ортман, солистка «Тутси», рассказала, что коллектив получил приглашение еще в прошлом году, но тогда не сложилось. В этот раз они с радостью согласились. Группа собирается удивлять зрителей «музыкальностью». «Люди привыкли воспринимать «Тутси» как легковесный женский коллектив, а мы всё-таки с высшими музыкальными образованиями», — отметила Ортман.

Сергей Васюта из «Сладкого сна» заявил, что группа не собирается «топтаться на месте» и представит как апгрейд старых хитов, так и новый материал. Самым сильным соперником он считает группу «Аракс», которая, по его словам, была эталоном в жанре.

Алексей Елистратов из RevoльveRS видит в проекте «подтверждение того, что ты существуешь, живёшь и творишь». Он готов к любым экспериментам и благодарен за возможность поработать с профессионалами.

Новые правила

В новом сезоне изменится система выбывания. Начиная со второго выпуска, один коллектив будет покидать шоу. Это будет та группа, которая наберет наименьшее количество баллов за несколько программ. Как и раньше, огонь от жюри означает два балла, фейерверк — один, а пшик — ноль.

Появится и новая возможность для спасения. Жюри сможет один раз за сезон единогласно спасти одну группу. Если мнения судей разойдутся, решение примут зрители в студии, которые проголосуют за любимцев. Чтобы остаться в проекте, нужно набрать 70% и более голосов. Победителем станет тот, кто наберет больше всех баллов по итогам всех выпусков.

