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Четверг, 17 февраля, 2022

ВИА «Поющие гитары» в полном составе приезжают из Петербурга в Рязань 19 февраля

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ВИА «Поющие гитары» в полном составе приезжают из Петербурга в Рязань 19 февраля

Александр Ильин

Легендарный ансамбль «Поющие гитары» приглашает жителей Рязани на концерт, который состоится в субботу, 19 февраля, в МКЦ в 18:00.

Организаторы мероприятия сообщили, что ВИА «Поющие гитары» в полном составе выезжают из Санкт-Петербурга в Рязань на двухэтажном поезде «Северная Пальмира». 

Участники коллектива — Евгений Броневицкий, Владимир Васильев, Валерий Кочегуро, Милена Вавилова, Махиал Сойту и Андрей Дейков — рассказали, что с огромным удовольствием приезжают в наш город уже второй раз. Концерт будет идти 1 час 50 минут без антракта. 

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ВИА «Поющие гитары» приглашают рязанцев провести прекрасный субботний вечер в МКЦ. Билеты на концерт можно приобрести по ссылке на сайте «Кассы.ру» или в МКЦ по телефону 76-35-03.

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